Fenerbahçe yeni hocasını bekliyor!

Süper Lig'de geçen sezonu 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon da şampiyonluk isteyen Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Emre Belözoğlu'nun ardından yeni teknik direktörü belli olmayan Fenerbahçe'den son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.