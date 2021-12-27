Video Spor Fenerbahçe'de Slaven Bilic hamlesi! Son durum...
Fenerbahçe'de Slaven Bilic hamlesi! Son durum...

Fenerbahçe'de Slaven Bilic hamlesi! Son durum...

27.12.2021 | 21:33

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A Spor yorumcusu Volkan Demir, Fenerbahçe'nin teknik direktör hamlesini canlı yayında açıkladı.

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