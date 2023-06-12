Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'de kupa zaferini kutladı | Video 12.06.2023 | 09:12 Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar kupa zaferini, Kadıköy Şükrü Saraçoğlu stadı önü ve Bağdat Caddesi'nde kutladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Fenerbahçe taraftarları büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar kupa zaferini kutlamak için Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı önünde ve Bağdat Caddesi'nde toplandı. Stadın önünde meşaleler yakıp, marşlar söyleyerek kutlama yapan taraftarlar, Bağdat Caddesi'nde ise Fenerbahçe marşları eşliğinde araç konvoyları ile kutlama yaptı.