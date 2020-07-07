Video Spor Fenerbahçe'nin gözü üst sıralarda

Fenerbahçe'nin gözü üst sıralarda

Fenerbahçe'nin gözü üst sıralarda
07.07.2020 | 15:24

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OTOMATİK OYNAT

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Sarı-lacivertliler sahadan 3 puanla ayrılarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

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