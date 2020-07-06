Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak? Fenerbahçe Teknik Direktör ne zaman açıklanacak? | Video
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Fenerbahçe yeni Teknik Direktörü kim olacak?Teknik Direktör Ersun Yanal'dan sonra bu sezon Tahir Karapınar, Fenerbahçe Teknik Direktörü olarak görev yapsa da Fenerbahçeliler yeni sezonda flaş yıldız bir isim beklentisinde! Fenerbahçe Teknik Direktörü adayı olarak; Erol Bulut, Abdullah Avcı, Pellegrini ve Bjelica gibi isimler de konuşulmakta. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon planları...