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Florya'da 'yönetim istifa' sesleri | Video 11.01.2022 | 13:36
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SON DAKİKA: Galatasaray'da Fatih Terim ile yollar ayrıldı 10.01.2022 | 14:08
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Galatasaray'da dün akşam Teknik Direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından bugün sabah saatlerinde çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek, 'yönetim istifa' şeklinde tezahüratlarda bulunup Fatih Terim'e de destek verdi.