Futbolun efsaneleri Gerrard ve Cafu, Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'da | Video
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi, finalini bu sezon İstanbul'da yapacak. 2005'te oynanan unutulmaz finalden sonra dünyanın en büyükleri bir kez daha İstanbul'da sahne alacaklar. Şampiyonlar Ligi'nin ilk resmi havayolu partneri Türk Hava Yolları, futbolun yaşayan iki efsanesi Steven Gerrard ve Cafu’yu, İstanbul'da buluşturdu.
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