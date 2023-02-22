Galatasaray Gençlerbirliği maçı canlı izle linki yayın kanalı var mı? GS - Gençlerbirliği maçı canlı yayın takip ekranı

Antalya'da kamp hazırlıklarını sürdüren Galatasaray bugün Gençlerbirliği ile bir hazırlık maçı yapacak. Zaniolo transferiyle kadrosunu güçlendiren Galatasaray, Gençlerbirliği ile yapacağı hazırlık maçı sonrası lige hazır hale gelmeye çalışacak. Galatasaray Gençlerbirliği maçını izlemek isteyen sporseverler, maç yayını hangi kanalda diye araştırmalar yaparken, Galatasaray Gençlerbirliği maçının canlı yayını olmayacağı belirtildi.