Galatasaray'a Yunanistan'da skandal muamele! Atina Havalimanı'nda yaşananlar...
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, hazırlık maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile karşı karşıya gelecekti. Sarı kırmızılılar iniş yaptığı Atina Havalimanı'nda şok bir muamele ile karşı karşıya kaldı. Kafile 2 saatlik bekleyişin ardından İstanbul'a dönme kararı aldı. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında aktardı.