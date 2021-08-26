Galatasaray'da Gedson ve Halil defteri kapandı mı?

Yaz transfer döneminde 9 futbolcuyu kadrosuna katan Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Son olarak Morutan'ı renklerine bağlayan sarı-kırmızılı takımın önceliği Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes. Yönetim 2 isim için yoğun mesai harcarken bir yandan da takımdan gönderilecek oyuncular için çalışmalar devam ediyor. Falcao ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, sürprizler de olabilir. Melisa Berkalp'in sorularını yanıtlayan Sabah Gazetesi Galatasaray muhabiri Mehmet Özcan, sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri değerlendirdi.