Video Spor Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent, İstanbul'a geldi | Video
Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent, İstanbul'a geldi | Video

Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent, İstanbul'a geldi | Video

12.01.2022 | 08:30

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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İspanyol Teknik Direktör Domenec Torrent, İstanbul'a geldi. Torrent'i yöneticiler Işıtan Gün ve Mustafa Özgür Kalelioğlu karşıladı.

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