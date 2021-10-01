Video Spor Galibiyeti Beşiktaş'ın eski yıldızları getirdi! Al Nassr'da Talisca & Aboubakar şov | Video
Galibiyeti Beşiktaş'ın eski yıldızları getirdi! Al Nassr'da Talisca & Aboubakar şov | Video

Galibiyeti Beşiktaş'ın eski yıldızları getirdi! Al Nassr'da Talisca & Aboubakar şov | Video

01.10.2021 | 09:58

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Suudi Arabistan Ligi'nin 6. haftasında Al Nassr, Abha deplasmanında 3-1 yendi. Galibiyeti Beşiktaş'ın eski yıldızları Talisca (2) ve Aboubakar getirdi.

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Suudi Arabistan Ligi'nin 6. haftasında Al Nassr, Abha deplasmanında 3-1 yendi. Galibiyeti Beşiktaş'ın eski yıldızları Talisca (2) ve Aboubakar getirdi.

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