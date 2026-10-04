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GOL İZLE | Kosova 1-1 Avusturya (Christoph Lang)

GOL İZLE | Kosova 1-1 Avusturya (Christoph Lang)

04 Ekim 2026 20:51

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3’ün 4. haftasında Kosova ile Avusturya karşı karşıya geldi. Avusturya, Christoph Lang’ın 85. dakikada attığı golle skoru 1-1’e getirdi.

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