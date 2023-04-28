Video Spor Isparta Tekespor kalecisi penaltı atışında yaptıklarıyla olay yarattı | Video
Isparta Tekespor kalecisi penaltı atışında yaptıklarıyla olay yarattı | Video

Isparta Tekespor kalecisi penaltı atışında yaptıklarıyla olay yarattı | Video

28.04.2023 | 13:14

Bölgesel Amatör Lig play-out maçında Isparta Tekespor ile Keçiborlu Belediyespor maçının normal süresi berabere bitince karşılaşma penaltılara gitti. Penaltı atışlarında Isparta Tekespor kalecisinin toplara müdahale etmemesi dikkat çekti.

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