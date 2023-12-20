İstanbulspor Başkanı, takımı sahadan böyle çekti! Olay görüntüler | Video
Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. İstanbul'da oynanan mücadele Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olayla sonuçlandı. Karşılaşmanın 74. dakikası oynanırken İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, flaş bir kararla takımını sahadan çekti. İstanbulsporlu futbolcular uzun süre kulüp başkanına oyuna devam etmeleri için yalvarırken Sarıalioğlu, bu karardan vazgeçmedi. Daha sonra ise maç mecburi şekilde ertelendi.
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