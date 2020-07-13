Lider kritik Konya virajında

Süper Lig'in 32. haftasında lider Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor'a konuk oluyor. Turuncu-lacivertli ekip rakibini yenmesi halinde, Trabzonspor'un da Denizli'de kaybetmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.