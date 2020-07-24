Galatasaray'ın genç yıldızı Mustafa Kapı Lille'de!

Fransa Ligue 1 ekibi, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'dan sonra kadrosuna dördüncü Türk oyuncuyu kattı. Lille, Galatasaray'dan Mustafa Kapı ile anlaşmaya vardı. Aslan'ın da bu transferden alacağı ücret belli oldu.