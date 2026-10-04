Video Spor MAÇ ÖZETİ İZLE | Azerbaycan 1-0 Litvanya
MAÇ ÖZETİ İZLE | Azerbaycan 1-0 Litvanya

MAÇ ÖZETİ İZLE | Azerbaycan 1-0 Litvanya

04 Ekim 2026 21:28

UEFA Uluslar Ligi D Ligi 2. Grup'ta Azerbaycan, Litvanya'yı 1-0 mağlup etti. İşte maçın özet görüntüleri...

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
VİDEO DEVAM EDİYOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

MAÇ ÖZETİ İZLE | Azerbaycan 1-0 Litvanya 04:08
MAÇ ÖZETİ İZLE | Azerbaycan 1-0 Litvanya 04.10.2026 | 21:28
TIKLA İZLE | Kosova’da Milot Rashica sakatlandı! 01:22
TIKLA İZLE | Kosova'da Milot Rashica sakatlandı! 04.10.2026 | 21:14
GOL İZLE | Kosova 1-1 Avusturya Christoph Lang 00:49
GOL İZLE | Kosova 1-1 Avusturya (Christoph Lang) 04.10.2026 | 20:51
GOL İZLE | Kosova 1-0 Avusturya Fisnik Asllani 01:20
GOL İZLE | Kosova 1-0 Avusturya (Fisnik Asllani) 04.10.2026 | 20:46
MAÇ ÖZETİ İZLE | İsviçre 2-1 Slovenya 10:05
MAÇ ÖZETİ İZLE | İsviçre 2-1 Slovenya 04.10.2026 | 00:35
MAÇ ÖZETİ İZLE | Kuzey Makedonya 0-2 İskoçya 10:13
MAÇ ÖZETİ İZLE | Kuzey Makedonya 0-2 İskoçya 04.10.2026 | 00:34
MAÇ ÖZETİ İZLE | İspanya 3-1 Çekya 12:08
MAÇ ÖZETİ İZLE | İspanya 3-1 Çekya 04.10.2026 | 00:32
GOL İZLE | İspanya 3-1 Çekya Mikel Merino 01:49
GOL İZLE | İspanya 3-1 Çekya (Mikel Merino) 03.10.2026 | 23:55
GOL İZLE | İspanya 2-1 Çekya Jiri Slama 01:15
GOL İZLE | İspanya 2-1 Çekya (Jiri Slama) 03.10.2026 | 23:35
GOL İZLE | Kuzey Makedonya 0-2 İskoçya John McGinn 01:03
GOL İZLE | Kuzey Makedonya 0-2 İskoçya (John McGinn) 03.10.2026 | 23:26
MAÇ ÖZETİ İZLE | İzlanda 3-0 Bulgaristan 04:33
MAÇ ÖZETİ İZLE | İzlanda 3-0 Bulgaristan 03.10.2026 | 23:20
MAÇ ÖZETİ İZLE | Estonya 1-0 Lüksemburg 04:29
MAÇ ÖZETİ İZLE | Estonya 1-0 Lüksemburg 03.10.2026 | 23:18
MAÇ ÖZETİ İZLE | Belarus 4-0 San Marino 04:05
MAÇ ÖZETİ İZLE | Belarus 4-0 San Marino 03.10.2026 | 23:17
GOL İZLE | İsviçre 2-1 Slovenya Dan Ndoye 01:11
GOL İZLE | İsviçre 2-1 Slovenya (Dan Ndoye) 03.10.2026 | 22:34
GOL İZLE | İspanya 2-0 Çekya Rodri 01:15
GOL İZLE | İspanya 2-0 Çekya (Rodri) 03.10.2026 | 22:30
GOL İZLE | İsviçre 1-1 Slovenya Erik Janza 00:58
GOL İZLE | İsviçre 1-1 Slovenya (Erik Janza) 03.10.2026 | 22:06
GOL İZLE | İspanya 1-0 Çekya Lamine Yamal 01:18
GOL İZLE | İspanya 1-0 Çekya (Lamine Yamal) 03.10.2026 | 22:05
GOL İZLE | Kuzey Makedonya 0-1 İskoçya Kieron Bowie 01:14
GOL İZLE | Kuzey Makedonya 0-1 İskoçya (Kieron Bowie) 03.10.2026 | 22:05
GOL İZLE | İsviçre 0-1 Slovenya Zan Vipotnik 00:57
GOL İZLE | İsviçre 0-1 Slovenya (Zan Vipotnik) 03.10.2026 | 22:04
MAÇ ÖZETİ İZLE | Hırvatistan 0-7 İngiltere 11:02
MAÇ ÖZETİ İZLE | Hırvatistan 0-7 İngiltere 03.10.2026 | 21:48

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA