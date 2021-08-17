Video Spor Marcao Kerem'e kafa attı yumrukladı! Galatasaraylı Marcao'nu Kerem'le kavgasının skandal görüntüleri

Marcao Kerem'e kafa attı yumrukladı! Galatasaraylı Marcao'nu Kerem'le kavgasının skandal görüntüleri

Marcao Kerem'e kafa attı yumrukladı! Galatasaraylı Marcao'nu Kerem'le kavgasının skandal görüntüleri
17.08.2021 | 09:04

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