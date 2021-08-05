Mete Gazoz, Paralimpik Olimpiyatları'na katılacak okçularla buluştu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 'nda altın madalyayı kazanarak tarih yazan Mete Gazoz, Bilal Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen Okçular Vakfı'nın programında Paralimpik Olimpiyatları'na katılacak okçularla buluştu.

Mete Gazoz, "Annem ve babam her zaman arkamda durdurlar. Şampiyon olunca herkes arkanızda ama önemli olan başarısız olunca kimlerin yanınızda olduğu. Hiçbir zaman desteklerini benden esirgemediler. Başarı bu şekilde kazanılıyor. Altın madalya bir son değil, başlangıç" şeklinde konuştu.