Milli Atlet Zübeyde Süpürgeci'nin rekor kırarak altın madalya kazandığı gururlandıran anlar kamerada!
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Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde milli sporcumuz Zübeyde Süpürgeci turnuva rekoru kırarak altın madalya kazandı.
Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde 35 ülkeden 600 atletin katılımıyla düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nın T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde Zübeyde Süpürgeci piste çıktı. Milli sporcumuz, 16.83'lük derecesiyle şampiyona rekoru kırarak birinci oldu ve altın madalya kazandı.