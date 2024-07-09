Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisine ilişkin Mert Hakan Yandaş’ın ifadesi ortaya çıktı | Video 09.07.2024 | 14:53 Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 19 Mayıs’taki derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, Fenerbahçe’nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş’ın ‘şüpheli’ sıfatıyla Savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Yandaş’ın ifadesinde, ‘’Galibiyet sevinci yaşamak ve taraftarlarla fotoğraf çekilmek niyetimize istinaden sahaya çıktığımızda, Galatasaray Spor Kulübü stat müdürü Ali Çelikkıran ve diğer görevliler, fiziksel ve sözlü müdahalelerde bulunarak fotoğraf çekimini engellemeye çalışmıştır’’ dediği öğrenildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam ediyor.

''EYLEMLERİM SALDIRIYA UĞRADIĞINA ŞAHİT OLDUĞUM TAKIM DOKTORUMUZU KORUMA İÇGÜDÜSÜNDENDİR''

Soruşturma çerçevesinde Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı. Yandaş'ın ifadesinde, ''Derbinin ardından taraftarlarımız, galibiyeti kutlamak amacıyla tezahüratlarda bulunmuş, bizleri sahaya çağırarak galibiyeti kutlamamızı istemiştir. Galatasaray Spor Kulübü görevlileri ise bizlerin soyunma odasından çıkışına engel olmuştur. Haksız yere ele konulma durumu, zaten yüksek olan maç sonrası tansiyonumuzu daha da artırmıştır. Galibiyet sevinci yaşamak ve taraftarlarla fotoğraf çekilmek niyetimize istinaden sahaya çıktığımızda, Galatasaray Spor Kulübü stat müdürü Ali Çelikkıran ve diğer görevliler, fiziksel ve sözlü müdahalelerde bulunarak fotoğraf çekimini engellemeye çalışmıştır. Çelikkıran, fotoğraf çekilmekte olan kulüp doktorumuz Ertuğrul Karanlık'a fiziki müdahalede bulunmuştur. Gerçekleşen eylemlerim tamamıyla hukuk düzeninin koruduğu meşru müdafaa kapsamında kalmakta olup saldırıya uğradığına şahit olduğum takım doktorumuzu koruma iç güdüsünden ve gasp eylemini engelleme amacından farklı yorumlanmamalıdır'' dediği öğrenildi.

''ARBEDE YAŞANAN BÖLGEYE GİTMEMDE HİÇBİR SURETLE FİZİKİ SALDIRIDA BULUNMA NİYETİM BULUNMAMAKTADIR''

Herhangi bir suç teşkil edecek eylemde bulunmadığını söyleyen şüpheli Yandaş, ''Görüntüler incelendiğinde, arbede yaşanan bölgeye ulaşmamın ardından arkamdan kim olduğunu kargaşa içerisinde tespit edemediğim bir kişi tarafından çekilmem nedeniyle dengemi kaydettim ve yere düştüm. Arbede yaşanan bölgeye gitmemde hiçbir suretle fiziki saldırıda bulunma niyetim bulunmamaktadır ve fiziki hiçbir müdahalem olmamıştır. Hiçbir müsabaka görevlisi raporuna dahi konu edilmeyen saldırı isnadına dayalı olarak hakkımda ceza tayininde bulunulması açıkça hukuka aykırılık barındıracaktır'' dediği belirtildi.