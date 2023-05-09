Video Spor Real Madrid - Manchester City Şampiyonlar Ligi Yarı Final İlk Maçı CANLI İZLE | TV8 CANLI YAYIN
Real Madrid - Manchester City Şampiyonlar Ligi Yarı Final İlk Maçı CANLI İZLE | TV8 CANLI YAYIN

Real Madrid - Manchester City Şampiyonlar Ligi Yarı Final İlk Maçı CANLI İZLE | TV8 CANLI YAYIN

09.05.2023 | 15:23

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı dev maçla başlıyor. Yarı finalin ilk maçında Real Madrid ve Manchester City İspanya'da kozlarını paylaşacak. Kupanın favorisi iki ekip de yarı finali geçerek Milan - Inter maçının galibiyle finalde karşılaşmak istiyor. Bu dev mücadelede kazanan hangi taraf olacak? Vinicius Junior ve Benzema'lı Real Madrid mi? Yoksa Haaland ve De Bruyne'lü Manchester City mi? Manchester City yıllardır hasret olduğu Avrupa Kupası'na ulaşmak, Real Madrid de bir geleneği devam ettirmek istiyor. Bu dev maçı saat 22:00'da EXXEN ve TV8 ekranlarından ŞİFRESİZ olarak izleyebilirsiniz. https://www.tv8.com.tr/canli-yayin linkinden Real Madrid - Manchester City maçını maç saatinde canlı olarak izleyebilirsiniz.

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