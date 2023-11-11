Real Sociedad'dan Filistin'e dev destek! Taraftarlardan anlamlı hareket...

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında evinde Benfica'yı konuk eden Real Sociedad sahadan 3-1 galip ayrılmıştı. İspanyol taraftarlar maç boyunca İsrail'in saldırısı altında bulunan Filistin'e destek verirken, yayınlanan bu video tüm dünyada konuşuluyor.