Sacha Boey'den alkollü şampiyonluk kutlamasına tepki paylaşımı: 'Haram'
Sacha Boey ve Kim Min Jae'nin formasını giydiği Bundesliga devi Bayern Münih, 34. lig şampiyonluğunu kutladı. Fransız yıldız Sacha Boey, alkollü şampiyonluk kutlamasına 'Haram' mesajıyla tepki gösterdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:39
Gaziantep, Türkiye Kupası Finali'ne hazır | Video 12.05.2025 | 10:35
06:33
10:00
Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, kupasını aldı | Video 12.05.2025 | 09:08
00:13
Sacha Boey'den alkollü şampiyonluk kutlamasına tepki paylaşımı: 'Haram' 11.05.2025 | 20:25
02:12
Serdal Adalı oyunu kullandı | Video 11.05.2025 | 15:52
08:42
Okan Buruk: "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk" | Video 11.05.2025 | 08:33
02:06
Muslera'dan veda gibi sözler "Uruguay'a gittiğim zaman..." | Video 11.05.2025 | 08:34
00:56
Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki | Video 05.05.2025 | 09:40
04:52
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan "yapı" sözleri | Video 05.05.2025 | 09:40
07:11
Ole Gunnar Solskjaer: "Harika bir galibiyet aldık" | Video 05.05.2025 | 09:39
02:24
05:11
Asya Şampiyonlar Ligi'nde kupa kazanan ilk Türk oyuncu Merih Demiral | Video 04.05.2025 | 08:38
07:48
Okan Buruk: "Şampiyonluk yolunda çok az bir yolumuz kaldı" | Video 04.05.2025 | 08:37
00:42
00:54
Victor Osimhen: "Şampiyonluk yolunda bu puanlar çok önemli" | Video 28.04.2025 | 09:03
06:40
Okan Buruk: "Galatasaray'da hayalimi yaşıyorum" | Video 28.04.2025 | 09:03
06:04
Jose Mourinho: "Umudum her zaman bir sonraki maçı kazanmaktır" | Video 27.04.2025 | 08:38
05:23
Bodrum FK yöneticileri isyan etti! "Futbolda kara gece" | Video 27.04.2025 | 08:37
00:14
01:32
Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti | Video 26.04.2025 | 12:47