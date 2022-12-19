Video Spor Şampiyon Arjantin! Buenos Aires'te Dünya Kupası coşkusu | Video
Şampiyon Arjantin! Buenos Aires'te Dünya Kupası coşkusu | Video

Şampiyon Arjantin! Buenos Aires'te Dünya Kupası coşkusu | Video

19.12.2022 | 09:16

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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa’yı yenerek dünya şampiyonu olan Arjantin Milli Takımı’nın zaferi, ülkede halk tarafından coşkuyla kutlandı.

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Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin, Fransa'yı 3-3 biten maçın seri penaltı atışlarında 4-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Arjantin Milli Takımı'nın zaferi, Arjantin halkı tarafından coşkuyla kutlandı. Başkent Buenos Aires'te halk, tarihi Plaza de la Republica Meydanı'na akın etti. Ellerinde Arjantin bayrakları ile marşlar söyledi.

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