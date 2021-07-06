Video Spor Serdar Dursun'dan transfer açıklaması! "Başka teklifler de aldım"

Serdar Dursun'dan transfer açıklaması! "Başka teklifler de aldım"

Serdar Dursun'dan transfer açıklaması!
06.07.2021 | 14:16

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Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki yeni transferi Serdar Dursun, Fenerbahçe'de oynamak uzun yıllardır beklediğim bir şeydi. Çok büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. İnşallah her şey iyi geçer" dedi.

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