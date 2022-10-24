Serdar Saatçı'dan çok sert hareket! Direkt kırmızı... | Video

Sezon başında Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, Braga B-AD Fafe maçının 21. dakikasında yaptığı sert hareket sonrasında direkt kırmızı kart gördü. Serdar Saatçı, forma şansı bulamadığı için Portekiz 3. ligindeki Braga B takımına gönderilmişti.