Video Spor Serdar Saatçı'dan çok sert hareket! Direkt kırmızı... | Video
Serdar Saatçı'dan çok sert hareket! Direkt kırmızı... | Video

Serdar Saatçı'dan çok sert hareket! Direkt kırmızı... | Video

24.10.2022 | 13:45

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Sezon başında Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, Braga B-AD Fafe maçının 21. dakikasında yaptığı sert hareket sonrasında direkt kırmızı kart gördü. Serdar Saatçı, forma şansı bulamadığı için Portekiz 3. ligindeki Braga B takımına gönderilmişti.

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