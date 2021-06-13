Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi! "Cocu gibi herkesten gizli tutulan bir isim..."
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:19
'Uğurcan Çakır eleştirileri Altay Bayındır'a da zarar veriyor!' 13.06.2021 | 13:27
01:54
11:09
Eriksen futbola devam edebilecek mi? Uzman isimden açıklama... 13.06.2021 | 09:44
04:39
Rusya'da ilginç olay! Gece 22.00'da gündüz maçı | Video 13.06.2021 | 01:19
01:14
00:30
Başkan Erdoğan, Anadolu Efes'i kabul etti | Video 12.06.2021 | 18:17
07:54
Şenol Güneş'ten İtalya maçı değerlendirmesi 12.06.2021 | 01:09
07:14
07:14
07:14
İtalya 3 - 0 Türkiye MAÇ ÖZETİ goller izle! 11.06.2021 | 20:05
01:19
03:51
Hakan Çalhanoğlu: Finalde İtalya ile karşılaşmak güzel olur 10.06.2021 | 23:55
19:26
Şenol Güneş: Oyuncularımın karakterlerini sahada görmek istiyorum 10.06.2021 | 23:52
12:50
Roberto Mancini: Türkiye ile finalde karşılaşmayı isteriz 10.06.2021 | 20:20
00:55
Yeni transfer Marek Hamsik'ten Trabzonspor taraftarına mesaj | Video 10.06.2021 | 16:03
07:16
03:24
İşte A Milli Takım'ın EURO 2020 şarkısı 09.06.2021 | 18:30
04:43
Galatasaray'da Kerem ve Halil gelişmesi! EURO 2020 öncesi bomba teklif 09.06.2021 | 17:34
01:11
Trabzonspor'dan yeni Marek Hamsik videosu! 'Dünyanın en iyilerinden...' 09.06.2021 | 16:32
00:59
Galatasaray sol bek Alex Moreno ile anlaştı! 09.06.2021 | 14:25
A Spor muhabirlerinden Ahmet Selim Kul, canlı yayında Fenerbahçe'de yaşanan gündemi aktardı. Sarı lacivertlilerin teknik direktör arayışlarını sürdürdüğünü ve Lucien Favre, Zlatko Dalic ve Paulo Sousa'yı gündeminde tuttuğunu ifade eden Kul, "Phillip Cocu dönemi gibi herkesten gizli tutulan bir isim de olabilir" ifadelerini kullandı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...