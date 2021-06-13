Video Spor Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi! "Cocu gibi herkesten gizli tutulan bir isim..."

Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi! "Cocu gibi herkesten gizli tutulan bir isim..."

Son dakika: Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesi!
13.06.2021 | 13:26

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A Spor muhabirlerinden Ahmet Selim Kul, canlı yayında Fenerbahçe'de yaşanan gündemi aktardı. Sarı lacivertlilerin teknik direktör arayışlarını sürdürdüğünü ve Lucien Favre, Zlatko Dalic ve Paulo Sousa'yı gündeminde tuttuğunu ifade eden Kul, "Phillip Cocu dönemi gibi herkesten gizli tutulan bir isim de olabilir" ifadelerini kullandı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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