SON DAKİKA | Samet Aybaba'dan basın toplantısında flaş açıklamalar!
Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Samet Aybaba basın toplantısı düzenledi. Samet Aybaba basın toplantısında Beşiktaş yönetimine sert eleştirilerde bulundu...
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