Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:01
Son dakika! Trabzonspor'da şok! Edgar Ie Sezonu kapattı | Video 23.12.2021 | 15:50
01:44
Volkan Demirel: Fenerbahçe karşısında 9 kişi nasıl defans yapılır gösterdik 23.12.2021 | 00:07
01:12
Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe'ye çarpıcı sözler! "Ölmüş ağlayanı yok" 22.12.2021 | 23:47
00:29
Trabzonspor'dan Altay galibiyeti sonrası uçakta kolbastı ve horon | Video 22.12.2021 | 14:25
02:10
Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu 22.12.2021 | 01:33
02:20
Selçuk İnan'dan transfer açıklaması! 22.12.2021 | 01:30
03:06
Sakatlanan futbolcu maçı ambulansta izledi | Video 20.12.2021 | 11:21
04:01
01:23
Erman Toroğlu: Fenerbahçe'ye verilen penaltıyı vermem! | Video 19.12.2021 | 22:40
03:09
Emre Kocadağ Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonrası konuştu! 19.12.2021 | 22:34
01:10
Erman Toroğlu'ndan Vitor Pereira'ya sert sözler! "Kovulmak isteyen bir hoca" 19.12.2021 | 22:30
34:02
Fatih Terim'den Zorbay Küçük'e karşı sert sözler! | Video 19.12.2021 | 18:14
02:35
Sahaya giren köpek maçı durdurdu, renkli görüntüler yaşandı 19.12.2021 | 15:46
02:47
Necati Ateş'ten Zorbay Küçük'e sert sözler! Başakşehir maçı sonrası... 19.12.2021 | 01:03
01:01
Erman Toroğlu, Başakşehir'in golünü değerlendirdi! Faul var mı? 19.12.2021 | 00:59
02:34
00:37
Sivassporlu muhabbet kuşundan Muslera'ya geçmiş olsun mesajı | Video 17.12.2021 | 13:59
00:52
Agüero'dan gözyaşlarıyla futbola veda | Video 15.12.2021 | 14:37
00:11
Trabzonspor, Edgar Ié'nin sağ diz ön çapraz bağlarında kopma ve iç yan bağında ikinci derecede yırtık, Vitor Hugo'nun ise sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu. Edgar'ın sezonu kapattığı açıklandı.