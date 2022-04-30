Tarihi şampiyonluğun ardından İstanbul'dan Londra'ya büyük coşku! Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor...

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nun şampiyonu oldu. Fırtına'nın taraftarları İstanbul'dan Londra'ya, dünyanın dört bir yanında şampiyonluğu coşkuyla kutluyorlar. İşte o görüntüler...