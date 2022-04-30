Video Spor Tarihi şampiyonluğun ardından İstanbul'dan Londra'ya büyük coşku! Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor...
Tarihi şampiyonluğun ardından İstanbul'dan Londra'ya büyük coşku! Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor...

Tarihi şampiyonluğun ardından İstanbul'dan Londra'ya büyük coşku! Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor...

30.04.2022 | 23:00

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Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nun şampiyonu oldu. Fırtına'nın taraftarları İstanbul'dan Londra'ya, dünyanın dört bir yanında şampiyonluğu coşkuyla kutluyorlar. İşte o görüntüler...

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