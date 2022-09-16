Video Spor Trabzonspor 2-1 Kızılyıldız MAÇ SONU | Abdullah Avcı: "Her kulvarda yarışmak istiyoruz” | Video
Trabzonspor 2-1 Kızılyıldız MAÇ SONU | Abdullah Avcı:

Trabzonspor 2-1 Kızılyıldız MAÇ SONU | Abdullah Avcı: "Her kulvarda yarışmak istiyoruz” | Video

16.09.2022 | 00:27

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız maçının ardından, "Bugün yeniden Avrupa Ligi'nde kendimizi hissettirdik. Her kulvarda yarışmak istiyoruz” dedi.

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. haftasında Trabzonspor sahasında Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Oyunun büyük bölümünü çok doğru oynayarak, topa sahip olarak, rakibe baskı yaparak, merkezi kapatarak oynadık. Rakibin 10 kişi kalmasından sonra topa daha fazla sahip olan takım bizdik ama son bölümde bize yakışmayan bir gol yedik. Geçen seneden şampiyon olan takımız. Bugün itibarıyla 5 tane sakatımız var ve giden oyuncularla birlikte kadrodan toplam 9 tane oyuncumuz değişti. Bir geçiş döneminde takıma yeni katılan transferler oldu. Son bölüm hariç yediğimiz gole kadar oyunun genelinden memnunum" dedi.

"OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
"Bugün yeniden Avrupa Ligi'nde kendimizi hissettirdik. Her kulvarda yarışmak istiyoruz" diyen Avcı "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Özellikle son zamanlarda oluşturulan suni gündeme rağmen takıma ve ekibime destek oldular. Onların varlıkları Trabzonspor için çok önemli. Destekleri devam ettiği zaman bu şehrin enerjisini pozitif yönde kullandığımız zaman neler yapabileceğimizi biliyoruz. Biz iyi işler yapmaya çalışıyoruz Pazar günü 12. maça çıkacağız. Gaziantep maçında da bize desteklemeye devam etsinler. Bu maçı da kazanıp milli maç arasında nefes almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Trazeguet'e parantez açmak istediğini söyleyen Avcı, "Bugün yeniden uluslararası kalitede bir oyuncu olduğunu ve varlığını hissettirdi. Daha iyisini yapabilecek bir oyuncu. Bugün attığı golle birlikte de moral buldu" diye konuştu.

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