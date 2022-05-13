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Trabzonspor, kupasını cumartesi kendi stadında alacak | Video 13.05.2022 | 09:46
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İşte 50 saniyede Trabzonspor’un İstanbul’daki şampiyonluk kutlaması | Video 09.05.2022 | 10:52
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Abdülkadir Ömür’ün şampiyonluk sevincindeki zor anları kamerada | Video 08.05.2022 | 10:39
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SON DAKİKA: Ersen Martin'in sağlık durumu ne? 07.05.2022 | 10:23
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Trabzonsporlu Bakasetas, kutlamalarda çorabını alan taraftarla buluştu 06.05.2022 | 08:27
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Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor, şampiyonluk kupasını cumartesi günü Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumunda gerçekleştirilecek törenle alacak.