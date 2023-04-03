Video Spor Tribünde başlayan gerginlik sahaya sıçradı | Video
Tribünde başlayan gerginlik sahaya sıçradı | Video

Tribünde başlayan gerginlik sahaya sıçradı | Video

03.04.2023 | 12:23

Bölgesel Amatör Lig’de karşı karşıya gelen Hendek Spor ile Küçükçekmece Sinop Spor arasında oynan maçta tribünde başlayan gerginlik sahaya sıçradı. Maç sonunda sahaya giren taraftar ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta Hendek Atatürk Stadyum'unda karşı karşıya gelen Hendek Spor ile Küçükçekmece Sinop Spor, 3-3 berabere kaldı. Karşılaşma esnasında taraftarlar arasında yaşanan gerginlik polis ekipleri ve diğer taraftarların müdahalesiyle yatıştırıldı. Mücadelede penaltı kazanan Hendek Spor'un golüyle alınan beraberlik neticesinde rakip oyuncunun yaptığı hareket, tribünleri yeniden hareketlendirdi. Bitiş düdüğünün çalmasının ardından sahaya atlayan taraftar, polis ekiplerinin uzun süren kovalamacası sonrası yakalandı ve gerginlik son buldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tribünde başlayan gerginlik sahaya sıçradı | Video 01:07
Tribünde başlayan gerginlik sahaya sıçradı | Video 03.04.2023 | 12:23
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş | Cenk Tosun: Arda Güler, kendisini bıraktı | Video 04:19
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş | Cenk Tosun: "Arda Güler, kendisini bıraktı" | Video 03.04.2023 | 08:39
Beşiktaş derbi zaferini böyle kutladı! Cenk Tosun tesislerde üçlü çektirdi | Video 00:22
Beşiktaş derbi zaferini böyle kutladı! Cenk Tosun tesislerde üçlü çektirdi | Video 03.04.2023 | 08:39
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş | Joao de Deus: “Şampiyonluk yarışının dışında kaldık diyemem” | Video 02:22
Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş | Joao de Deus: “Şampiyonluk yarışının dışında kaldık diyemem” | Video 03.04.2023 | 08:39
Erman Toroğlu, Arda Güler’in penaltı pozisyonunu değerlendirdi 00:51
Erman Toroğlu, Arda Güler'in penaltı pozisyonunu değerlendirdi 03.04.2023 | 00:47
U-14 maçında, yönetici hakeme kafa attı, maç tatil edildi | Video 00:24
U-14 maçında, yönetici hakeme kafa attı, maç tatil edildi | Video 02.04.2023 | 13:22
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kim kazanır? | FB-BJK maçı öncesi SABAH Spor sokağa indi | Video izle 03:26
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kim kazanır? | FB-BJK maçı öncesi SABAH Spor sokağa indi | Video izle 02.04.2023 | 13:48
Galatasaray 2-0 Adana Demirspor | Erden Timur: 10 haftadır VAR yasağı vardı, şimdi kırmızı kart yasağı var | Video 05:26
Galatasaray 2-0 Adana Demirspor | Erden Timur: "10 haftadır VAR yasağı vardı, şimdi kırmızı kart yasağı var" | Video 02.04.2023 | 08:42
Guardiola’dan depremzedelere destek çağrısı | Video 00:22
Guardiola'dan depremzedelere destek çağrısı | Video 31.03.2023 | 14:25
UEFA formasına, yaptığı özel tesbihle teşekkür etti | Video 03:22
UEFA formasına, yaptığı özel tesbihle teşekkür etti | Video 31.03.2023 | 12:50
Türkiye 0-2 Hırvatistan MAÇ SONU | Stefan Kuntz istifa edecek mi? | Video 06:37
Türkiye 0-2 Hırvatistan MAÇ SONU | Stefan Kuntz istifa edecek mi? | Video 29.03.2023 | 08:41
Yunanistan’da skandal hareket! Federasyon başkanına etek fırlattı... | Video 00:20
Yunanistan'da skandal hareket! Federasyon başkanına etek fırlattı... | Video 28.03.2023 | 15:01
Amatör maçta kavga! İki takım maç sonrası birbirine girdi | Video 03:18
Amatör maçta kavga! İki takım maç sonrası birbirine girdi | Video 27.03.2023 | 10:40
Galatasaray - Karabağ CANLI YAYIN İZLE | Hazırlık maçı HABER GLOBAL CANLI İZLE Link 02:09
Galatasaray - Karabağ CANLI YAYIN İZLE | Hazırlık maçı HABER GLOBAL CANLI İZLE Link 26.03.2023 | 08:30
Ermenistan 1-2 Türkiye MAÇ SONU | Stefan Kuntz: Hak ettiğimiz bir galibiyet | Video 07:32
Ermenistan 1-2 Türkiye MAÇ SONU | Stefan Kuntz: "Hak ettiğimiz bir galibiyet" | Video 26.03.2023 | 08:31
Fenerbahçe Zenit maçı CANLI İZLE | SSPORT PLUS CANLI YAYIN LİNK 01:56
Fenerbahçe Zenit maçı CANLI İZLE | SSPORT PLUS CANLI YAYIN LİNK 23.03.2023 | 16:35
UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri sergisi İstanbul Havalimanı’nda | Video 03:20
UEFA Şampiyonlar Ligi Finalleri sergisi İstanbul Havalimanı'nda | Video 21.03.2023 | 13:24
Üsküdar’da U15 maçında yumruklar havada uçuştu | Video 00:56
Üsküdar’da U15 maçında yumruklar havada uçuştu | Video 21.03.2023 | 10:43
Valencia, Alex de Souza’nın rekorunu kırdı | Video 02:24
Valencia, Alex de Souza'nın rekorunu kırdı | Video 20.03.2023 | 14:31
Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe MAÇ SONU | Ersun Yanal: Futbola ihanet ediyoruz | Video 04:32
Alanyaspor 1-3 Fenerbahçe MAÇ SONU | Ersun Yanal: "Futbola ihanet ediyoruz" | Video 20.03.2023 | 08:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA