Tribünde başlayan gerginlik sahaya sıçradı | Video
Bölgesel Amatör Lig’de karşı karşıya gelen Hendek Spor ile Küçükçekmece Sinop Spor arasında oynan maçta tribünde başlayan gerginlik sahaya sıçradı. Maç sonunda sahaya giren taraftar ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.
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