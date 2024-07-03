Türkiye’nin çeyrek final zaferi Kuzey Makedonya’da da coşkuyla kutlandı | Video 03.07.2024 | 09:59 A Milli Futbol Takımı’nın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırması Kuzey Makedonya’da coşkuyla kutlandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin Avusturya'yı mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale kalmasının ardından çoşkulu kalabalık Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Türkiye Büyükelçiliği'nde bir araya gelerek konvoy oluşturdu.Türk bayrakları ve korna sesleri eşliğinde şehir turu yapan kalabalık, Osmanlı döneminde inşa edilen Taş Köprü yakınlarında da tezahüratlarda bulundu.Üçlü çektirilmesinin ardından "Kırmızı - Beyaz", "Ne Mutlu Türküm Diyene" ve "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganları atıldı.