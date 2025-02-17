Sustalı Ceylan yakında atv'de! İşte merakla beklenen dizinin 3. tanıtımı | Video

Aksiyon ve dram dolu sahneleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan Sustalı Ceylan dizisinin afişi yayınlandı. Yakında atv’de ekranlara gelecek olan Süreç Film imzalı yapım, güçlü hikayesi ve usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük’ün yer aldığı Sustalı Ceylan’ın oyuncu kadrosunda Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydın, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül, Cezmi Baskın ve Gül Onat gibi usta isimler yer alıyor.