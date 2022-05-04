Video Teknoloji 40 Türk firması geleceğin malzemesi kompozit için JEC World'de buluştu | Video
40 Türk firması geleceğin malzemesi kompozit için JEC World'de buluştu | Video

40 Türk firması geleceğin malzemesi kompozit için JEC World'de buluştu | Video

04.05.2022 | 13:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

40 Türk firması geleceğin malzemesi kompozit için JEC World’de buluştu | Video 04:12
40 Türk firması geleceğin malzemesi kompozit için JEC World'de buluştu | Video 04.05.2022 | 13:40
Savunma sanayiinden bayram hediyesi! GÖKDENİZ hedefi 12’den vurdu 01:35
Savunma sanayiinden bayram hediyesi! GÖKDENİZ hedefi 12'den vurdu 03.05.2022 | 11:51
Pekin’de ilk sürücüsüz taksiye onay | Video 00:56
Pekin’de ilk sürücüsüz taksiye onay | Video 29.04.2022 | 12:56
SpaceX’in 4 astronotu taşıyan “Freedom” kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştı | Video 05:14
SpaceX'in 4 astronotu taşıyan “Freedom” kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı | Video 28.04.2022 | 11:29
SpaceX, astronot ekibini uzaya fırlattı! İşte canlı yayında o anlar | Video 01:23
SpaceX, astronot ekibini uzaya fırlattı! İşte canlı yayında o anlar | Video 27.04.2022 | 10:38
Türkiye’nin gökyüzündeki gözü AKSUNGUR’a entegre edilen sivil baz istasyonu ilk kez görüntülendi | Video 06:03
Türkiye’nin gökyüzündeki gözü AKSUNGUR'a entegre edilen sivil baz istasyonu ilk kez görüntülendi | Video 24.04.2022 | 10:05
NFT’nin Türkçe karşılığı ’Nitelikli Fikri Tapu’ oldu | Video 03:03
NFT'nin Türkçe karşılığı 'Nitelikli Fikri Tapu' oldu | Video 22.04.2022 | 16:38
AKSUNGUR SİHA’dan MAM-L ile tam isabet! Su üstü hedefi başarıyla vurdu | Video 03:29
AKSUNGUR SİHA'dan MAM-L ile tam isabet! Su üstü hedefi başarıyla vurdu | Video 21.04.2022 | 15:00
Bayraktar DİHA test uçuşlarına devam ediyor | Video 00:43
Bayraktar DİHA test uçuşlarına devam ediyor | Video 20.04.2022 | 10:29
4K selfie kameralı oyun telefonu Vivo V23 5G 09:30
4K selfie kameralı oyun telefonu Vivo V23 5G 13.04.2022 | 12:15
Türk Silahlı Kuvvetlerindeki kamikaze İHA KARGU’ların sayısı artıyor | Video 01:51
Türk Silahlı Kuvvetlerindeki "kamikaze İHA" KARGU'ların sayısı artıyor | Video 10.04.2022 | 16:13
Lise öğrencisi, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen yarış dronu üretti | Video 04:18
Lise öğrencisi, saatte 200 kilometre hıza çıkabilen yarış dronu üretti | Video 10.04.2022 | 11:40
ROKETSAN açıkladı! Yerli ve Milli seyir füzemiz ÇAKIR geliyor | Video 05:22
ROKETSAN açıkladı! Yerli ve Milli seyir füzemiz ÇAKIR geliyor | Video 31.03.2022 | 10:25
TOGG Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı | Video 04:19
TOGG Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı | Video 30.03.2022 | 12:33
Şanghay’da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu | Video 00:17
Şanghay'da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu | Video 30.03.2022 | 09:40
TOGG’dan eksi 40 derecede yeni görüntü Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum | Video 00:58
TOGG'dan eksi 40 derecede yeni görüntü "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" | Video 20.03.2022 | 16:26
Türkiye’de üretilen ’Ay toprağı’ kamerada! Türkiye, 10’uncu sırada yerini aldı 06:01
Türkiye'de üretilen 'Ay toprağı' kamerada! Türkiye, 10'uncu sırada yerini aldı 14.03.2022 | 11:25
TUSAŞ’tan Milli Muharip Uçak paylaşımı | Video 01:52
TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak paylaşımı | Video 09.03.2022 | 10:39
Madende limanda üretimde 5G şebekesinin aklı var 02:27
Madende limanda üretimde 5G şebekesinin aklı var 03.03.2022 | 11:32
TOGG’dan heyecanlandıran paylaşım Bizi izlemeye devam edin | Video 00:58
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım "Bizi izlemeye devam edin" | Video 21.02.2022 | 14:25

Mekanik özellik ve hafif yapılarıyla elektrik otomobillerden, uçakların iç mekan aksamlarına kadar birçok alanda kullanılan kompozit malzemeleri üreten sanayiciler, Fransa'nın başkenti Paris'te dün kapılarını açan JEC World Fuarı'nda buluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Salgın sebebiyle 2019'dan sonra Paris'te 'yüz yüze' gerçekleştirilen ilk JEC World organizasyonu olan fuarın bu yılki teması 'Sürdürülebilir bir dünya için kompozitler' olarak belirlendi. JEC World, 'geleceğin sanayi malzemesi' olarak adlandırılan kompozit sanayinde, makina ve malzemeler, yazılım ve hizmetler, teknoloji süreçleri gibi tüm değer zincirini tek bir çatı altında bir araya getiren dünyadaki tek fuar olma özelliğini taşıyor.

Fuara İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yaptığı Milli Katılım organizasyonu kapsamında 14 firma, bireysel olarak ise 26 firma olmak üzere toplam 40 Türk firması katıldı.

KÜRESEL KOMPOZİT ENDÜSTRİSİNİN EN ÖNEMLİ BULUŞMASI
JEC World 2022'de bu yıl toplam bin 350 şirket ve kuruluş stant açtı. Fuar idaresi 112 ülkeden 40 bin profesyonelin fuara katılacağını açıklarken, üç gün boyunca 600'den fazla yeni ürün lansman yapılması bekleniyor.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türk kompozit sektöründe orta ve büyük ölçekli 180 şirketin faaliyet gösterdiğini, kısmen kompozit işi yapan şirketlerle bu sayının 800'ü bulduğunu belirtti. Avdagiç, "Bu firmalarda yaklaşık 13 bin kişi çalışıyor. Türk kompozit malzeme pazarı ise 1,62 milyar Euro ve 300 bin ton hacme sahip" dedi.

Avdagiç, "Türk kompozit endüstrisinin büyük dünyası yakaladığı ivmeyi 'JEC World 2022'de ortaya koyuyor. Hızla büyüme trendine giren Türk şirketleri inanıyorum ki, JEC World gibi etkinlikler sayesinde ticaret hacimlerini artırıp iş kapasitelerini büyütecektir" diye konuştu.

"JEC WORLD, TÜRK KOMPOZİT ENDÜSTRİSİNİN KÜRESEL BOYUTTA TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAKTIR"
Avdagiç, "Kompozit sektörü Türkiye'nin küresel ticarette rekabetçiliğini artıracak sektörlerin başında geliyor. Kompozit yarının malzemesi ve kompozit sektörünün sağladığı katma değer, milli sanayi hamlemiz için oldukça önemli" ifadelerini kullandı.

Şekib Avdagiç, "İstanbul Ticaret Odası olarak biz de kompozit sektörünün Türkiye için önemli ve sıçrama yaptıracak sektörlerden birisi olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden de Türkiye 2013'ten itibaren JEC World Fuarı'na katılımını istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Her sene kompozit dünyasına yeni perspektifler ekliyoruz. İnanıyorum ki JEC World, Türk kompozit endüstrisinin küresel boyutta tanıtımına katkı sağlayacaktır. Ayrıca şirketlerimizin katma değerli üretimine destekte bulunacaktır ve ihracatımızın artmasına ile birçok yabancı ortaklıkların kurulmasına vesile olacaktır" dedi.
İTO Başkanı Avdagiç, şunları söyledi: "Kompozit Türkiye'de imalatın parlak geleceğini şekillendiren bir sektör. Hacimsel olarak değerlendirildiğinde, ülkemizde kompozit ürünlerinin yüzde 75'i taşımacılık-otomotiv, boru-tank-altyapı ve yapı-inşaat sektörlerinde kullanılıyor. İleri teknolojili ürünlerin ülkemizde üretilmesinin hızlanması ile birlikte, özellikle rüzgar enerjisi, uzay ve havacılık ile elektrik ve elektronik sektörlerinde daha faza miktar ve oranda kompozit malzeme kullanımının gerçekleşmesini bekliyoruz."

"BİR OTOMOBİLİN AĞIRLIĞINDAKİ YÜZDE 10'LUK DÜŞÜŞ, YÜZDE 5-7 YAKIT TASARRUFU SAĞLIYOR"
"Kompozit imalatta 'hafiflik' ve 'sağlamlık' üzerine bambaşka bir dünya demek" diyen Avdagiç, şu örneği verdi: "1970'lerde üretilen Concorde uçaklarında yüzde 8 kompozit malzeme kullanılıyordu. Günümüzde Boeing 787 ve Airbus A350 modellerinin ise yüzde 50'si kompozit malzemelerden imal ediliyor."

Uzay araçlarında ve roketlerde kompozit malzemelerin kullanılması ile uçuş menzilleri önemli oranda uzadığını belirten Şekib Avdagiç, savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçlarında da kompozit malzemelerin yoğun olarak kullanıldığını kaydetti.

Avdagiç, "Bir otomobilin ağırlığındaki yüzde 10'luk düşüş, yüzde 5-7 yakıt tasarrufu sağlıyor. Uzun zamandır Formula 1 yarış arabaları ile üst segment araçlarda kompozit malzemeler tercih ediliyor. Giderek orta segment modellerde de kompozitlere yönelim söz konusu. Otobüs, kamyon, tır gibi ağır araçların da birçok parçası kompozit malzemelerden imal ediliyor" bilgisini verdi.

JEC World 2022 Fuarı, Türk kompozit sektörünün, küresel bir marka olması yolunda bir eşik olarak görülüyor. 1950'li yıllarla hızla yaygınlaşmaya başlayan kompozit malzemelerin üretimi, günümüzde hem günlük hayatın hem de temel sektörlerin vazgeçilmezi haline geldi. Kullanımı günden güne artan kompozit materyaller, havacılık, otomotiv, savunma, deniz, enerji, altyapı, inşaat, tasarım, elektronik, medikal gibi birçok sektörde katma değerli ürünlere dönüşüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA