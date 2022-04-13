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OTOMATİK OYNAT
09:30
4K selfie kameralı oyun telefonu Vivo V23 5G 13.04.2022 | 12:15
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05:22
ROKETSAN açıkladı! Yerli ve Milli seyir füzemiz ÇAKIR geliyor | Video 31.03.2022 | 10:25
04:19
TOGG Türkiye’de ilk kez görücüye çıktı | Video 30.03.2022 | 12:33
00:17
Şanghay'da sokaklarda dolaşan robot köpek gündem oldu | Video 30.03.2022 | 09:40
00:58
06:01
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TUSAŞ'tan Milli Muharip Uçak paylaşımı | Video 09.03.2022 | 10:39
02:27
Madende limanda üretimde 5G şebekesinin aklı var 03.03.2022 | 11:32
00:58
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım "Bizi izlemeye devam edin" | Video 21.02.2022 | 14:25
01:40
"Metaverse" fiziki buluşmalara ev sahipliği yapmaya başladı | Video 16.02.2022 | 13:41
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Bugatti Chiron'dan yeni hız rekoru! Akılamaz sürat kamerada 18.01.2022 | 11:18
08:56
Türkiye'nin ilk cep uydusundan ilk sinyal alındı | Video 14.01.2022 | 11:37
01:22
İnsansı robot Ameca, CES 2022'de görücüye çıktı | Video 10.01.2022 | 08:30
01:43
TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi | Video 09.01.2022 | 11:39
06:23
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu ayna açılışını tamamladı 09.01.2022 | 08:37
09:55
Yerli otomobil TOGG Las Vegas'ta görücüye çıktı | Video 06.01.2022 | 16:06
Ön kamerası 4K video çeken Vivo V23 5G üçlü kamerasıyla düşük ışıkta süper net fotoğraflar çekiyor. Genişletilmiş RAM teknolojisiyle Ultra Oyun Modu özelliğiyle dikkat çekiyor. Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt, Vivo V23 5G'yi sizler için inceledi...