Video Teknoloji 4K selfie kameralı oyun telefonu Vivo V23 5G
4K selfie kameralı oyun telefonu Vivo V23 5G

4K selfie kameralı oyun telefonu Vivo V23 5G

13.04.2022 | 12:15

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OTOMATİK OYNAT

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Ön kamerası 4K video çeken Vivo V23 5G üçlü kamerasıyla düşük ışıkta süper net fotoğraflar çekiyor. Genişletilmiş RAM teknolojisiyle Ultra Oyun Modu özelliğiyle dikkat çekiyor. Sabah Gazetesi Teknoloji Yazarı Timur Sırt, Vivo V23 5G'yi sizler için inceledi...

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