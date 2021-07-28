Video Teknoloji Ön siparişler alınmaya başlandı! İşte dünyanın ilk uçan jet motosikleti | Video

Ön siparişler alınmaya başlandı! İşte dünyanın ilk uçan jet motosikleti | Video

Ön siparişler alınmaya başlandı! İşte dünyanın ilk uçan jet motosikleti | Video
28.07.2021 | 15:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ön siparişler alınmaya başlandı! İşte dünyanın ilk uçan jet motosikleti | Video 00:33
Ön siparişler alınmaya başlandı! İşte dünyanın ilk uçan jet motosikleti | Video 28.07.2021 | 15:18
Tesla'nın oto-pilotu, dolunayı trafik ışığı sandı! | Video 00:23
Tesla'nın oto-pilotu, dolunayı trafik ışığı sandı! | Video 26.07.2021 | 14:46
Malezya polisinden 'Bitcoin' operasyonu! Üstünden silindirle böyle geçtiler... 00:47
Malezya polisinden 'Bitcoin' operasyonu! Üstünden silindirle böyle geçtiler... 24.07.2021 | 11:57
Son Dakika: iPhone'lar neden alarm çalmaya başladı? iPhone 'Evde Kal Türkiye' alarmı Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır? 00:41
Son Dakika: iPhone'lar neden alarm çalmaya başladı? iPhone 'Evde Kal Türkiye' alarmı Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır? 24.07.2021 | 11:04
İsmail Demir paylaştı! İşte Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun tanıtım videosu 00:59
İsmail Demir paylaştı! İşte Taşınabilir Döner Kanatlı Vurucu İHA Sistemi Kargu'nun tanıtım videosu 21.07.2021 | 13:10
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi | Video 05:17
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi | Video 21.07.2021 | 12:02
ABD’li milyarder Jeff Bezos, uzaya gidiyor! Canlı yayın izle 01:51
ABD’li milyarder Jeff Bezos, uzaya gidiyor! Canlı yayın izle 20.07.2021 | 15:39
İsrailli şirketten casus yazılım! Telefonlar nasıl dinleme cihazına dönüşüyor? | Video 01:24
İsrailli şirketten casus yazılım! Telefonlar nasıl dinleme cihazına dönüşüyor? | Video 20.07.2021 | 11:35
Selçuk Bayraktar'dan MİUS açıklaması Hedefimiz 2023'te ilk uçuşu gerçekleştirmek | Video 03:42
Selçuk Bayraktar'dan MİUS açıklaması "Hedefimiz 2023'te ilk uçuşu gerçekleştirmek" | Video 20.07.2021 | 11:03
Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi | Video 00:24
Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi | Video 20.07.2021 | 10:50
Ay misyonunda kullanılması planlanan hibrit motorlu Sonda Roket Sistemi başarıyla test edildi | Video 03:40
Ay misyonunda kullanılması planlanan hibrit motorlu Sonda Roket Sistemi başarıyla test edildi | Video 19.07.2021 | 12:01
Rusya, güdümlü hipersonik Zirkon füzesini test etti | Video 00:44
Rusya, güdümlü hipersonik "Zirkon" füzesini test etti | Video 19.07.2021 | 11:46
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte yerli otomobilde ilk gövde | Video 01:06
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte yerli otomobilde ilk gövde | Video 18.07.2021 | 15:42
Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı | Video 01:54
Göktürk yenileme keşif gözetleme uydu sistemi projesinde imzalar atıldı | Video 16.07.2021 | 11:22
Düzce'de esrarengiz olay! Emniyet şeridi çekildi: Kıyıya vuran cisim kamerada... 02:07
Düzce'de esrarengiz olay! Emniyet şeridi çekildi: Kıyıya vuran cisim kamerada... 10.07.2021 | 23:30
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'İnsansı Robot' eğitimleri veriliyor 03:50
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'İnsansı Robot' eğitimleri veriliyor 10.07.2021 | 15:38
Yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR O+ seri üretime geçiyor 00:55
Yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR O+ seri üretime geçiyor 10.07.2021 | 11:48
Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor 01:16
Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor 08.07.2021 | 15:23
iPhone telefonu kaybolunca iCloud verilerini geri alamayan vatandaştan Apple’a dava! 01:38
iPhone telefonu kaybolunca iCloud verilerini geri alamayan vatandaştan Apple’a dava! 06.07.2021 | 11:56
Hızlı ve çevik robot böcek geliştirildi! Görenleri şaşkına çeviriyor | Video 00:12
Hızlı ve çevik robot böcek geliştirildi! Görenleri şaşkına çeviriyor | Video 05.07.2021 | 14:11

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, kitaplarında okuduğumuz araçlar gerçeğe dönüşmeye başladı. Zaten geliştirilmekte olan uçan arabalar var, şimdi bunların arasına uçan motosiklet katılmaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk uçan jet motosikletinin prototipi test uçuşunu tamamladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA