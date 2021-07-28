Ön siparişler alınmaya başlandı! İşte dünyanın ilk uçan jet motosikleti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:33
00:23
Tesla'nın oto-pilotu, dolunayı trafik ışığı sandı! | Video 26.07.2021 | 14:46
00:47
00:41
00:59
05:17
DHA, Akkuyu NGS'nin inşaat sahasına girdi | Video 21.07.2021 | 12:02
01:51
ABD’li milyarder Jeff Bezos, uzaya gidiyor! Canlı yayın izle 20.07.2021 | 15:39
01:24
03:42
00:24
Baykar Savunma’dan Muharip İnsansız Uçak sistemi | Video 20.07.2021 | 10:50
03:40
00:44
Rusya, güdümlü hipersonik "Zirkon" füzesini test etti | Video 19.07.2021 | 11:46
01:06
TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! İşte yerli otomobilde ilk gövde | Video 18.07.2021 | 15:42
01:54
02:07
03:50
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde 'İnsansı Robot' eğitimleri veriliyor 10.07.2021 | 15:38
00:55
Yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR O+ seri üretime geçiyor 10.07.2021 | 11:48
01:16
Tokyo'daki 3 boyutlu dev kedi gerçeğini aratmıyor 08.07.2021 | 15:23
01:38
Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, kitaplarında okuduğumuz araçlar gerçeğe dönüşmeye başladı. Zaten geliştirilmekte olan uçan arabalar var, şimdi bunların arasına uçan motosiklet katılmaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk uçan jet motosikletinin prototipi test uçuşunu tamamladı.