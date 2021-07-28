Ön siparişler alınmaya başlandı! İşte dünyanın ilk uçan jet motosikleti | Video

Bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz, kitaplarında okuduğumuz araçlar gerçeğe dönüşmeye başladı. Zaten geliştirilmekte olan uçan arabalar var, şimdi bunların arasına uçan motosiklet katılmaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk uçan jet motosikletinin prototipi test uçuşunu tamamladı.