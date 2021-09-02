Video Teknoloji Otel odalarındaki tehlike! Güvenlik uzmanı, gizli kameraları tek tek tespit etti | Video

Otel odalarındaki tehlike! Güvenlik uzmanı, gizli kameraları tek tek tespit etti | Video

Otel odalarındaki tehlike! Güvenlik uzmanı, gizli kameraları tek tek tespit etti | Video
02.09.2021 | 12:55

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Gelişen teknolojiyle birlikte giderek daha da tespit edilemez hale gelen gizli kameralar, bu kez bir TikTok kullanıcısının yayınladığı videoda yer aldı. Eski bir hacker olan ve şimdilerde siber güvenlik uzmanı olarak görev yapan Marcus Hutchins, yayınladığı videoda otel odalarındaki gizli kameraların nasıl anlaşılacağını ayrıntılarıyla anlattı.

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