SLR kamera tadında akıllı telefon Huawei P60 Pro
Değiştirilebilir merceklerle fotoğraf veya video çeker gibi kullandığımız ışığı adeta yutan Huawei P60 Pro’yu Sapanca Gölü kıyısında deneyimledik.
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