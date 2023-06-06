Video Teknoloji SLR kamera tadında akıllı telefon Huawei P60 Pro
SLR kamera tadında akıllı telefon Huawei P60 Pro

SLR kamera tadında akıllı telefon Huawei P60 Pro

06.06.2023 | 16:24

Değiştirilebilir merceklerle fotoğraf veya video çeker gibi kullandığımız ışığı adeta yutan Huawei P60 Pro’yu Sapanca Gölü kıyısında deneyimledik.

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