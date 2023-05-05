Starlink uyduları Osmaniye semalarında | Video
Osmaniye’de Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı.
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