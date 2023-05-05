Starlink uyduları Osmaniye semalarında | Video 05.05.2023 | 08:35 Osmaniye’de Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in uzaya gönderdiği Starlink uydularının tek sıra halinde geçişi vatandaşları heyecanlandırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Osmaniye'nin merkezinde ve ilçelerinde gökyüzünü aydınlatan uyduları fark eden vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bu anları kayıt altına alırken uydular birçok şehirde görüntülendi.