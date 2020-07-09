Video Teknoloji Türk şirketten büyük başarı! Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi! | Video

Türk şirketten büyük başarı! Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi! | Video

Türk şirketten büyük başarı! Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi! | Video
09.07.2020 | 22:12

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türk şirketten büyük başarı! Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi! | Video 01:14
Türk şirketten büyük başarı! Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi! | Video 09.07.2020 | 22:12
TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni paylaşım | Video 00:42
TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin yeni paylaşım | Video 09.07.2020 | 19:13
Mavi Balina'dan sonra 'Mavi Bebek' tehlikesi! Siber hırsızlar 'Mavi Bebek' oyununu nasıl kullanıyor? | Video 07:42
Mavi Balina'dan sonra 'Mavi Bebek' tehlikesi! Siber hırsızlar 'Mavi Bebek' oyununu nasıl kullanıyor? | Video 09.07.2020 | 15:25
Oppo Find X2 256 GB inceleme! İşte 'Güzelleştiren kamerası' ile Oppo Find X2'nin özellikleri... | Video 04:06
Oppo Find X2 256 GB inceleme! İşte 'Güzelleştiren kamerası' ile Oppo Find X2'nin özellikleri... | Video 03.07.2020 | 08:57
Samsung Galaxy S20 Ultra'nın 'ultra' özellikleri: Uzakları 100 kat yakınlaştırıyor! Samsung bunu ilk defa... | Video 10:32
Samsung Galaxy S20 Ultra'nın 'ultra' özellikleri: Uzakları 100 kat yakınlaştırıyor! Samsung bunu ilk defa... | Video 29.06.2020 | 15:33
Yerli ve milli elektrikli tren raylarda | Video 04:39
Yerli ve milli elektrikli tren raylarda | Video 29.06.2020 | 10:28
Yeni iPhone SE 2020 neden alınır? Altın oran tutkunlarına müjde! Android kullanıcıları yeni iPhone SE'nin... | Video 08:31
Yeni iPhone SE 2020 neden alınır? Altın oran tutkunlarına müjde! Android kullanıcıları yeni iPhone SE'nin... | Video 13.06.2020 | 11:57
Instagram'ın açığından yararlanıp ünlü isimlerin bilgilerine ulaştılar! | Video 01:52
Instagram'ın açığından yararlanıp ünlü isimlerin bilgilerine ulaştılar! | Video 11.06.2020 | 15:13
İşte katlanabilir ekranlı Huawei Mate Xs... Tablet mi Akıllı Telefon mu? | Video 08:46
İşte katlanabilir ekranlı Huawei Mate Xs... Tablet mi Akıllı Telefon mu? | Video 29.05.2020 | 14:55
Akıncı belgeseline büyük ilgi! İşte Akıncı TİHA'nın tüm geliştirme aşamaları | Video 49:41
"Akıncı" belgeseline büyük ilgi! İşte Akıncı TİHA'nın tüm geliştirme aşamaları | Video 24.05.2020 | 20:52
Kamera canavarı Huawei P40 serisi avucumuzda! İşte Huawei P40 Pro, P40 ve P40 Lite... | Video 07:00
Kamera canavarı Huawei P40 serisi avucumuzda! İşte Huawei P40 Pro, P40 ve P40 Lite... | Video 18.05.2020 | 09:28
Yeni iPad Pro sihirli klavyesine kavuştu | Video 10:42
Yeni iPad Pro sihirli klavyesine kavuştu | Video 10.05.2020 | 09:31
Son dakika: Bakan Albayrak'ın açıkladığı '1 milyon yazılımcı projesi' ile kimler iş bulabilecek? | Video 03:40
Son dakika: Bakan Albayrak'ın açıkladığı '1 milyon yazılımcı projesi' ile kimler iş bulabilecek? | Video 21.04.2020 | 10:45
Elon Musk'un Starlink projesi İngiltere'de panik yarattı | Video 00:44
Elon Musk'un Starlink projesi İngiltere'de panik yarattı | Video 20.04.2020 | 18:22
Türk Hava Yolları korona virüsle mücadelede son iki haftada 50 bin ton kargo taşıdı | Video 00:16
Türk Hava Yolları korona virüsle mücadelede son iki haftada 50 bin ton kargo taşıdı | Video 11.04.2020 | 18:07
SSB insansız TOSUNu tanıttı | Video 00:59
SSB insansız "TOSUN"u tanıttı | Video 06.04.2020 | 17:41
Selçuk Bayraktar’dan yerli solunum cihazı paylaşımı | Video 01:09
Selçuk Bayraktar’dan yerli solunum cihazı paylaşımı | Video 27.03.2020 | 18:09
ASELSAN’dan BAYKAR’a destek | Video 01:37
ASELSAN’dan BAYKAR’a destek | Video 22.03.2020 | 19:00
Selçuk Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz | Video 01:30
Selçuk Bayraktar: Yerli medikal solunum cihazı üretimini destekliyoruz | Video 22.03.2020 | 18:59
Dünya Sağlık Örgütü'nün corona virüsü için yoğun olarak kullanılan WhatsApp servisi nasıl çalışıyor? 00:22
Dünya Sağlık Örgütü'nün corona virüsü için yoğun olarak kullanılan WhatsApp servisi nasıl çalışıyor? 22.03.2020 | 11:30

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'te faaliyet gösteren teknoloji şirketi Smarte, geliştirdiği "Vironance" teknolojisi ile havada asılı, yüzey ve yüzeyin altına tutunmuş olan Kovid-19 ve benzeri virüsleri elektromanyetik enerji ile etkisiz hale getiriyor..

VİDEO DEVAM EDİYOR

Elektromanyetik enerjiyle Kovid-19'u etkisizleştiren teknoloji geliştirildi.
Smarte Kurucu Ortağı Melih Ballıkaya: "Vironance teknolojisini binalarda virüs tespiti ve yok edilmesi amacını içeren Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdik. Bu teknoloji; kapsam alanında özel bir elektromanyetik alan oluşturuyor ve virüsleri, çeperlerini titreştirerek etkisiz hale getiriyor"

"Vironance, H1N1, H3N2, SARS, MERS gibi virüsleri etkisiz hale getirmek için büyük umut vadediyor"

İTÜ ARI Teknokent'te faaliyet gösteren teknoloji şirketi Smarte, geliştirdiği "Vironance" teknolojisi ile havada asılı, yüzey ve yüzeyin altına tutunmuş olan virüsleri elektromanyetik enerji ile etkisiz hale getiriyor.

Smarte'nin Kovid-19'u etkisiz hale getirmeye yönelik teknolojisinin detayları, Smarte Kurucu Ortağı Melih Ballıkaya ve Smarte Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz'un katılımıyla düzenlenen online toplantıyla duyuruldu.

Smarte Kurucu Ortağı Ballıkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19 ortaya çıktığında insan sağlığını doğrudan tehdit eden bu virüse karşı harekete geçmek istediklerini belirterek, "Vironance teknolojisini binalarda virüs tespiti ve yok edilmesi amacını içeren Ar-Ge çalışmaları sonucunda geliştirdik. Bu teknoloji; kapsam alanında özel bir elektromanyetik alan oluşturuyor ve virüsleri, çeperlerini titreştirerek etkisiz hale getiriyor. Ayrıca Vironance, H1N1, H3N2, SARS, MERS gibi virüsleri etkisiz hale getirmek için büyük umut vadediyor." ifadelerini kullandı.

"BULAŞ RİSKİNİN YÜKSEK OLDUĞU ALANLARA ODAKLANDIK"

Vironance teknolojisinin, Sağlık Bakanlığı'nın ISO/IEC Standard 17025 akreditasyonuna sahip ve virüs deneyleri için akredite edilmiş laboratuvarı tarafından çalışmalarının raporlandığını aktaran Ballıkaya, şunları kaydetti:

"Çalışmamızın hem Türk Patent ve Marka Kurumu hem de Avrupa Patent ve PCT nezdinde çok sayıda patent başvurularını gerçekleştirdik. Ortaya koyduğumuz teknolojinin en güçlü yanı insan sağlığına zarar vermeden, virüsleri inaktif hale getirmesidir. Kimyasallardan farklı olarak gıda ile temasında gıdaya herhangi bir zarar vermez. Sadece uygulanan yüzeyde değil, nesnenin derinliklerine iner ve kısa bir süre içerisinde ilgili hacimde virüsü inaktif hale getirir. Vironance teknolojisinin ülkemizde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte tüketicilerin özellikle mağaza, otel, kafe ve restoran gibi ortak alanlarda sağlık endişelerinin azalacağına inanıyoruz. Bu teknolojinin HORECA, perakende ve turizm sektörlerine katkı sağlayacağını, ihracat gelirlerimizi de artıracağını düşünüyoruz."

Smarte Yönetim Kurulu Üyesi Nazım Yavuz da Vironance teknolojisinin Kovid-19'u etkisiz hale getirdiğine dikkati çekerek, "Bu teknolojiyi hayata geçirirken öncelikli olarak bulaş riskinin yüksek olduğu ve insanların toplu olarak vakit geçirdiği kamu binaları, ofisler, okullar, restoranlar, kafeler, AVM ve perakende zincirleri gibi sosyal alanlardaki sorunu çözmeye odaklandık." dedi..

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA