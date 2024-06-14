Aci ailesi A Haber'e konuştu: Yüreğimizdeki yük kalktı
A Haber canlı yayınına katılan Oğuz Murat Aci'nin ailesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a teşekkür etti.
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