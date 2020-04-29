Afrin'de PKK/PYD Terör Örgütü Bomba Patlattı! 40 Ölü, 47 Yaralı! / A Haber

Suriye'nin Afrin ilçesinde terör örgütü PKK/YPG'nin gerçekleştirdiği kanlı saldırı saniye saniye kaydedildi. Bombalı araçla yapılan terör saldırısı sonrası 11'i çocuk olmak üzere 40 kişi hayatını kaybederken 47 kişinin de yaralandığı bildirildi..