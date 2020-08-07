AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok net ekonomi mesajı: "Her türlü kriz senaryosunu yine boşa çıkaracağız" | Video
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından çok önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, ekonomiye yönelik saldırı ve Bakan Berat Albayrak'ın kriz tetikçileri tarafından hedef gösterilmesine sert tepki gösterdi. Çelik, "Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz. Sürekli kriz senaryolarının emrine girerek, Hükümetimizi ve bakanlarımızı hedef alan propagandaların amacını ve siyasi adresini biliyoruz." ifadelerini kullandı.