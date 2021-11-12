Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Erdoğan Türk dünyasının lideri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tüm dünyada Türkiye'nin gücünün herkesçe tanındığını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her geçen gün kuvvetleniyor, güçleniyor çünkü hem ekonomik hem askeri anlamda çok önemli bir coğrafyaya sahibiz." dedi. Aliyev ayrıca, "Türk dünyasının lideri olarak sevgili kardeşim (Başkan Erdoğan) sadece ve sadece bu çabalarında başarıya ulaşacaktır çünkü kendisinin büyük vizyonu sayesinde Türkiye çok büyük yol katetti." ifadelerine yer verdi.