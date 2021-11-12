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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Erdoğan Türk dünyasının lideri 12.11.2021 | 21:57
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Başkan Erdoğan'ın konutunu görüntüleyen İsrailliler tutuklandı 12.11.2021 | 20:20
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev "Türkiye bizi yalnız bırakmadı" 12.11.2021 | 15:37
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Türk Konseyi 8.Zirvesi toplandı! Başkan Erdoğan: Tarihi kararlar alacağız... 12.11.2021 | 15:17
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Hava Durumu 12-11-2021 12.11.2021 | 08:00
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01:34
Bursa İnegöl'de, park halindeki iki kamyonun dorsesi alev alev yandı 11.11.2021 | 09:04
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Bakan Akar, Katar Savunma Bakanı ile bir araya geldi 11.11.2021 | 09:44
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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil SABAH TV’ye açıkladı "Düğmeye basıldı" 10.11.2021 | 18:44
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Türkiye bu teknolojilerde en büyük ihracatçı oldu: 2 yeni SİHA geliyor! 10.11.2021 | 17:07
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MHP Lideri Bahçeli'den MHP grup toplantısında önemli açıklamalar 09.11.2021 | 11:29
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, tüm dünyada Türkiye'nin gücünün herkesçe tanındığını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler her geçen gün kuvvetleniyor, güçleniyor çünkü hem ekonomik hem askeri anlamda çok önemli bir coğrafyaya sahibiz." dedi. Aliyev ayrıca, "Türk dünyasının lideri olarak sevgili kardeşim (Başkan Erdoğan) sadece ve sadece bu çabalarında başarıya ulaşacaktır çünkü kendisinin büyük vizyonu sayesinde Türkiye çok büyük yol katetti." ifadelerine yer verdi.