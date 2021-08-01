Bakan Pakdemirli duyurdu: 125 yangından 117'si kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli devam eden yangınlarla ilgili bilgi verdi. 125 yangından 117'sinin kontrol altına alındığını bildiren Pakdemirli, şu anda 8 yangının devam ettiğini aktardı. Bakan Pakdemirli Muğla'da çalışmaların sürdüğünü belirrtti ve "Muğla'da vatandaşlarımızdan bazı serzenişler duyuyorum. Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 93 itfaiye, 55 ambulans, bin 457 personelle çalışmalarımız devam ediyor." dedi.