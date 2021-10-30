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OTOMATİK OYNAT
03:52
Başkan Erdoğan, G20 Liderleri onuruna verilen akşam yemeğine katıldı 30.10.2021 | 22:05
02:10
05:50
Başkan Erdoğan, Almanya'ya göçün 60. yılı için mesaj yayınladı 30.10.2021 | 19:38
01:11
Marmaris’te ‘yüzen ev’ ilgi odağı oldu 30.10.2021 | 18:09
02:28
06:27
01:53
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi için Roma'da 30.10.2021 | 11:54
02:17
SON DAKİKA: PKK'lı teröristlerin teslim olduğu anlar kamerada 30.10.2021 | 11:22
09:35
01:24
Jandarma’dan sahte içki operasyonu 30.10.2021 | 09:17
01:30
Hava Durumu 30-10-2021 30.10.2021 | 08:00
35:15
03:00
Ankara'da Cumhuriyet yürüyüşü 29.10.2021 | 15:18
02:18
Meral Akşener'e tepki "3-4 bin oy için bu kadar düşmeyin" 29.10.2021 | 12:30
13:24
17:25
Son dakika: Başkan Erdoğan ve Devlet Erkanı Anıtkabir'de... 29.10.2021 | 10:24
01:30
Hava Durumu 29-10-2021 29.10.2021 | 08:00
00:39
Bakan Pakdemirli Ekonomi Masası'na konuk oluyor 28.10.2021 | 16:46
01:25
Şanlıurfa'da öğrencilerden 98. yıla özel koreografi 28.10.2021 | 15:12
33:56
Başkan Erdoğan'dan Ankara AKM Millet Bahçesi açılışında önemli açıklamalar 28.10.2021 | 15:08
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.